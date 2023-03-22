一名女子A先前在電商平台購物後棄單，意外惹火李姓賣家姊妹，李妹在臉書公開A女的個資，稱A女在從事性交易，李姊也同樣在臉書社團中指涉A女為酒店小姐，雙雙遭到A女報警提告。新北地院審結，依犯公然侮辱罪，各處理姊與李妹罰金2千元。可上訴。

判決書指出，李姓女子為電商平台的賣家，因不滿A女棄單而起衝突，李女先於2020年9月間在個人臉書公開A女的個資，寫下，「蝦妹，預購商品取消還封鎖我」、「這故事的女孩在某場所上班，用身體賺錢不可恥」、「客人找妳出去S」等文字。

李女的姊姊得知妹妹與A女有棄單糾紛，於同年月間在個人臉書發文，張貼自己與另名網友的對話截圖，內容中提及，「一個酒店小姐」、「就S妹啊」等語，後來又於臉書社團中發文，影射A女與他人從事性交易。直到A女看見2人的文章，憤而前往警局報案究責。

新北地院審理時，李女姊妹坦承有發文，稱發文是設定給朋友圈看，並沒有完全公開，狡辯不曉得S為何意思，S也是死的意思；但法官勘驗證據後，發現李女的臉書發文隱私設定為地球圖示，即瀏覽權限為公開，均可顯見李女的貼文內容處於多數人可共見共聞的狀態，故不採信2人辯詞。

法官指出，李女姊妹張貼的內容中提及「用身體賺錢」、「客人找你出去S」、「S妹」等語，根據網路新聞報導的資料顯示，上述內容明顯具有負面價值評斷，足以貶損A女的名譽及人格尊嚴，屬於侮辱行為，酌情後依公然侮辱罪，各判處李女姊妹罰金2千元，得易服勞役2天。可上訴。