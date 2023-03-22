永豐銀行、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）強強聯手，開啟台灣體壇新頁！永豐銀行邀請「桃園永豐雲豹」籃球隊球員霍華德擔綱魔獸套卡－「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物。永豐銀行亦期許與霍華德深入合作，為台灣挹注更多重的活力。

永豐銀行總經理莊銘福表示，霍華德為台灣職業籃壇開創空前盛況，包括桃園永豐雲豹本（2022~23年）季首周主場賽事湧進逾3萬名球迷、網路直播同時在線突破50萬人，客場賽事門票亦瞬間銷售一空，同時，霍華德的一舉一動備受國際媒體或體壇知名人士關注，也提升台灣的知名度，顯示霍華德已為台灣帶入全面且正向的影響力。

永豐銀行也特別製作以霍華德為主角並親自參與演出的〈Be The One〉形象影片，鼓勵年輕世代勇敢挑戰未知，今（22）日則邀請幸運卡友與霍華德共同欣賞大銀幕首映；永豐銀行表示，霍華德長達18年的NBA職業生涯創下多項傲人紀錄，包括「年度最佳防守球員」3連霸、NBA總決賽單場最多阻攻紀錄等；透過影片中霍華德感性的聲音，鼓勵年輕世代面對嚴峻挑戰全力以赴、不輕言放棄，用行動證明自己「很可以」。

永豐銀行表示，5月底前新戶申辦永豐魔獸SPORT卡且綁定指定行動支付，核卡45天內一般消費累積滿3000元，可獲魔獸獨家聯名老帽；SPORT卡友推薦4名新戶申辦永豐魔獸SPORT卡、每位新戶核卡30天內任刷一筆消費，推薦人可獲限量魔獸獨家聯名籃球；SPORT卡友3月刷卡消費滿額，再抽桃園永豐雲豹市價逾萬元的鋁合金行李箱（共50名），每月運動達標[4]則享最高8％豐點[5]回饋。

新戶申辦數位帳戶－大戶DAWHO即可持有永豐魔獸DAWHO現金回饋Debit卡，亦享新臺幣30萬元內、活儲最高1.5％及20次跨行提款、轉帳免手續費。