縣長鍾東錦今天表揚台新青少年志工菁英獎得主蕭靖璇（左）、蘇安予。（李京昇攝）

眾人合影留念。（李京昇攝）

苗栗縣學子蕭靖璇擔任三義溫馨廚房主廚志工，6年來服務無數獨居長輩；另位學生蘇安予從小就喜歡當志工服務他人，陸續在世界展望會、國際海外志工團擔任志工，她和蕭靖璇從2000多人中脫穎而出，分別榮獲「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎、傑出志工獎殊榮，縣長鍾東錦22日接見表揚給予肯定，並期待有更多人加入青年志工行列。

蕭靖璇目前就讀豐原高中3年級，因為表哥吳耀忠前年獲頒總統教育獎，她深受感動和影響，從國中1年級加入志工行列，從最初只會燒熱開水，經過6年來磨練，現在已經是三義鄉「溫馨廚房」的主廚。

蕭靖璇分享趣事，她剛到廚房時，因為長輩想喝冬瓜排骨湯，但她不知道如何分辨瓠瓜跟冬瓜，結果買回瓠瓜煮成瓠瓜排骨湯，送餐給弱勢長輩，但長輩們非但不嫌棄，還讚賞她很賢慧，讓她更確定要關心更多弱勢長輩。

目前就讀苗栗縣仁德醫專3年級的蘇安予，則是從小耳濡目染，跟著母親四處擔任志工，小時候曾是童星的她，還將自己領到的第1分薪水，拿來買衣服跟玩具送給育幼院。

蘇安予也陸續在世界展望會、YMCA國際志工團等團體擔任志工。她說，她在多元領域擔任志工，也考取基本救命術指導員、初級救護技術員，目前則準備參加發明展製作醫療輔具，未來希望考取治療師，用專業能力幫助更多人。

縣長鍾東錦說，她們兩人雖然年輕，但能在小時候就立定志，向並持之以恆令人佩服，除了有親友支持，自己也要有足夠的信心和能力，才能做得好。

他說，人可以不同黨，但一定要是同派，也就是要為社會製造幸福快樂的那一派，恭喜兩位加入這一派，而且兩位也已經確定好未來要朝著治療師的領域發展，想必將來對社會、家鄉都能有很大貢獻，恭喜他們獲獎，同時也是苗栗的榮耀。

今年舉辦的「第23屆台新青少年志工菁英獎」，苗栗縣共有3人獲獎，分別為目前就讀豐原高中的苗栗學子蕭靖璇、仁德醫護管理專科學校蘇安予及竹南高中張育翎。

縣長鍾東錦今天親自表揚「傑出志工獎」蕭靖璇及「奉獻獎」蘇安予，兩人的家人和苗栗縣府社會處長楊文志、仁德醫專主任沈宜學、「三義溫馨廚房」指導老師高景鳴等人也到場分享喜悅。