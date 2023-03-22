歐洲致力於為烏克蘭生產武器彈藥，以協助其在與俄羅斯的戰爭中取得勝利。先前本報報導先後談到，美國的砲彈產能不足、尖端武器外包分工太細、人才斷層導致量產困難以及歐洲軍工業因原物料而躺平的問題。現在，由於炸藥以及火藥原物料短缺，目前援烏計劃再度面臨了一道新的阻礙。業內人士擔心這將嚴重影響到提高砲彈生產量的努力，最多可能延遲至3年。

綜合英國《財經時報》（Financial Times）19日報導和貝宜系統（BAE System）網站簡介，據歐洲官員和各國生產商稱，無論投入多少資金，由於火藥、塑料炸藥和黃色炸藥等物資的短缺，歐美軍工業無法迅速達成歐盟官員所對烏克蘭承諾的預期訂單。

自俄羅斯入侵烏克蘭起，供應鏈的癱瘓暴露了歐洲武器庫存不足和國內生產能力薄弱的問題，這些問題起因為數十年以來投資不足所造成的，一位德國官員表示：「根本問題是歐洲的國防工業不適合大規模戰時生產。」這僅為歐洲的部份，美國全國境內，自二戰以來只有「一個」高速炸藥生產工廠——霍爾斯頓陸軍彈藥廠（Holston Army Ammunition Plant）能夠生產黑索金（RDX）和奧克托今（HMX），前者為C4塑膠炸藥和飛彈戰鬥部裝藥，後者飛彈彈頭所使用起爆藥。

Holston Army Ammunition Plant is the *only* plant in the US producing high explosives.



It was built in 1943, and has been barely modernized. Feast your eyes on the glory of HSAAP. pic.twitter.com/uFPjSUCVVz — Tokyo Morose (@LTsarcasm) November 30, 2022

歐洲正試圖通過向國防部門投入大量的資金來滿足基輔的作戰需求，特別是155釐米火炮生產能力的擴展。人們迫切需要砲彈，既要補充國家的戰備庫存，又要維持對烏克蘭部隊的供應。

2023年2月16日，斯克蘭頓陸軍彈藥廠製程中一枚熾熱的155釐米砲彈。（路透社）

但是生產商、軍企高管和歐盟官員警告稱，增加需求可能只會推高價格，而相關價格已經在過去1年中上漲了20%。

捷克共和國武器與防衛產業協會主席海尼克（Jiří Hynek）表示：「很難在短時間內增加火炮彈藥的生產量，特別是重型、大口徑彈藥。要蓋新的火炮工廠很容易，但沒有原材料是要怎麼生產更多的火炮彈藥？」

這些評論是在週一（20）布魯塞爾的歐盟外交和國防部長會議之前發表的，該會議旨在討論一個價值20億歐元（約新台幣658億元）的方案，以加速向烏克蘭提供155釐米火炮，並且鼓勵各國組建聯合火炮採購合約，以量制價。

歐洲國防產業官員表示，像火藥、三硝基甲苯（TNT）和硝化纖維素（Nitrocellulose）等爆炸物的供應量有限，這些都是製造砲彈所必需。其中一位官員表示:「我們的生產能力最大的瓶頸是炸藥本身，這些在整個歐洲供應短缺。」 「短時間內不可能增加硝化纖維素的生產，因為歐洲沒有重要的原材料生產商。」海尼克指的是火藥的主要成分之一。

硝酸纖維素（Nitrocellulose）常見於化妝棉，也是子彈、砲彈的火藥的重要原料。（Wikipedia）

海尼克表示：「如果我想增加火藥的生產，可能需要3年。」 Explosia是捷克國有企業，是歐洲彈藥工廠中最大的炸藥供應商之一，該司表示，他們生產的155釐米炮彈藥推進劑已經「滿載運轉」，在2026年之前無法增加生產量。

該公司發言人文克爾（Martin Vencl）表示:「正在進行投資以進一步增加我們的生產能力，但這是一個3年的項目，不是幾個月的工作。」

本週羅馬尼亞政府表示，正在與美國和南韓公司就在該國建立火藥工廠進行談判。該國最後一個火藥工廠已經於2004年關閉。 即使是支持財務激勵計劃的歐盟官員私下也承認，歐洲火炮生產商已經向他們表明，擴大產量不會是一件容易的事情。

「我們支持加強國防工業。但是，如果這個歐盟倡議的結果是你有一個對同一稀缺資源的第2個競投者，那將對價格產生影響」，一位德國官員表示。「而武器公司已經賺得夠多了。」 「我們必須小心謹慎...沒有人想補貼已經掙得盆滿缽滿的公司，」他補充道。

西班牙的兩家155釐米火炮製造商之一Fábrica Municiones de Granada（FMG）自去年10月以來一直處於滿載運轉狀態，生產彈殼供應貿易公司，再轉售到烏克蘭。但FMG的總經理卡羅（Antonio Caro）表示，由於獲取基礎原物料和工業零件的困難，使得擴大生產花費了4到5個月的時間。

「我們的主要問題是原物料。」 「全球彈藥供應非常緊張，因為像我們一樣的工廠已經達到100%的產能。」 「在歐洲沒有太多生產像三硝基甲苯和硝化纖維素這樣的材料的工廠，而且它們也已經達到了100%，所以我們必須開始在印度、韓國和其他更遠的國家尋找原材料，」

義大利國防部的顧問多立吉（Gianclaudio Torlizzi）也表示:「我們需要尋找新的供應來源...來自我們以前沒有接觸過的國家。」「每個歐洲國家都想保護自己的原物料供應。」成本「翻了1倍，在某些情況下甚至翻了3倍」

卡羅說，這些漲價和需求的激增導致彈藥價格上漲，但上漲幅度並不明顯。今天1發典型的砲彈成本為850歐元（約新台幣28000），比俄羅斯入侵前大約高出20％。目前FMG由斯洛伐克集團MSM所有，沒有進一步擴大產能的計劃。

卡羅期盼：「希望戰爭很快就結束，」MSM在斯洛伐克也生產155釐米砲彈，並表示「計劃建造一個新的生產廠房」以增加火炮輸出，但拒絕提供時間表。