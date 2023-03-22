一名20多歲的大學生因熱身不足，打羽毛球時，在一次起跳準備殺球時，小腿傳來「啪」一聲且伴隨著劇痛，送急診檢查發現，小腿腓腸肌整層斷裂，雖然緊急手術縫補，但需花半年時間休養與復健，才能想再上場揮拍。

雙和醫院復健科醫師楊政道表示，運動有益健康，但別忽略運動前後的暖身與舒緩動作，運動前熱身的主要目的是將肌肉從休息狀態喚醒，透過提升心跳，增加血流的方式幫肌肉「暖機」，除提升運動能力外，也能避免受傷。

針對熱身運動，他建議，以動作幅度較大的動態伸展為主，例如高抬腿、踢臀跑或抱膝運動等，每組15至20秒，每次3至5組；另外，也可搭配快走等有氧運動，在伸展肌肉與關節的同時，提升心肺功能，整體熱身時間以10至20分鐘為佳。

楊政道並表示，運動後的緩和運動也很重要，可透過低強度的有氧運動，或靜態伸展讓身體冷卻下來，將肌肉從緊繃狀態放鬆。若出現肌肉使用過度導致發炎、痠痛情形，當下可採冰敷來緩解疼痛，24小時後可採熱敷，或浸泡熱水及按摩來加速血液循環代謝乳酸。

他並建議，運動後可攝取有助緩解肌肉痠痛的食物，例如豆、魚、蛋、肉類等優質蛋白質，或維生素B1、B6及含有檸檬酸及鋅的食物。

楊政道提醒，若不幸發生較嚴重的扭傷或挫傷，謹記保護患處（Portect）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、壓迫（Compression）與抬高（Elevation）的「P.R.I.C.E口訣」來避免傷害加劇。