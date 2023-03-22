氣候變遷是全球共同的挑戰，而邁向「2050淨零轉型」是國際同時也是台灣的目標；為展現推動ESG生態圈的決心，中華汽車特於今（21）日假彰化「成美文化園區」舉辦中華汽車協力會會員大會，會中由總經理陳昭文說明中華汽車營運現況及長期發展策略，本次報告更強調推動綠色供應鏈的作法與決心，將攜手協力廠商一起動起來，與中華汽車一同推動「2050淨零碳排」。

去年3月，政府公布淨零排放路徑圖，期望透過推動四大轉型，包含能源、產業、生活以及社會領域來逐步落實此長期目標。為響應政府「2050淨零碳排」政策，中華汽車在內部制定「環境永續政策」與「淨零宣言」，除了承諾依「台灣2050淨零碳排路徑」之架構，設定短、中、長期減碳目標、2050年達成生產全過程碳中和外，更以2050淨零碳排為目標，充份落實在「節能減碳、能源轉型、積極發展及低碳運具」等四大方向上；此外，更將以「以大帶小」的共好思維帶領並協助上下游供應鏈體系相關企業，共同朝向淨零碳排之目標。

協力會會員大會當天中華汽車20家協力廠、2家經銷商、中華汽車陳昭文總經理及協力會盧壽全會長一同舉行「中華汽車暨供應商ESG淨零碳排宣言」儀式，承諾致力於節能減碳行動，一起為淨零碳排而努力。

陳昭文表示，「2050淨零轉型」是一項跨界、跨領域的大工程，需要與上游協力廠商及下游經銷商共同合作與執行，中華汽車今年度將啟動「以大帶小」方式，結合政府與轉投資公司(睿華國際顧問)之內外部資源，持續以自身經驗主動協助與輔導協力廠商推動「輔導溫室氣體盤查」、「節能減碳輔導及補助」及「倡導綠電建置」三大主軸，期望能讓中衛體系循序漸進低碳轉型，共同朝「2050淨零碳排」目標以穩健的步伐邁進。