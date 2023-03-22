再不到一個月的時間美國職籃NBA就要進入緊張刺激的季後賽，目前每支球隊僅剩下大約10場左右的賽程，按照近年來進入季後賽的賽制，這個階段各個具有競爭力的球隊有一個極為重要的目標，就是在例行賽結束之前想盡辦法擠進聯盟前六強！為什麼要進入前六強呢？因為根據這幾年新增的賽制規定，例行賽排名第7-10名的球隊在季後賽開打之前要額外進行爭搶季後賽入場券的『附加賽Play-in Tournament』。

附加賽的賽事內容就是例行賽結束後，由各區第7與第8名進行1場對戰，其勝者即為季後賽之第7種子，戰績排名第9名與第10名也進行1場對戰，勝出的一方將與7、8名之落敗隊伍爭奪季後賽第8種子的席次，一樣1場賽事定輸贏。這樣的附加賽制對於例行賽排名第7-10名的4支球隊比較沒有保障，一個不小心在1場或2場的附加賽中表現失常，就會面臨無緣於季後賽的慘痛代價。

攤開美國職籃戰績，東區的部分目前呈現籃網和熱火分別為39勝33敗以及39勝34敗，兩隊將是角逐東區第6名的最可能人選，考量到兩隊例行賽接下來的賽程，籃網10場之中有7場在自家主場出戰，熱火只有4場擁有主場優勢，再來看對手實力，籃網的10場對戰對手屬於比較沒有競爭力的有2場魔術、1場火箭以及1場拓荒者，相較之下熱火只會碰上1場活塞和1場魔術比較有必勝的把握，因此估計例行賽結束東區將由籃網擠進前6名的保障名單。

西區態勢就和東區完全不一樣了，從第6名勇士的37勝36敗一直到第12名鵜鶘的35勝37敗，一共7支隊伍的勝差都在1.5場之間，其膠著的戰況完全無法單純地如東區一般推測出例行賽結束時第6名的出線者，但雷霆是比較值得大家關注的黑馬，雷霆三月初在少主亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)傷癒歸隊以後拿下8勝2敗的亮眼佳績，快速的球風與順暢的進攻搭配水準之上的防守能力，或許雷霆有機會脫穎而出。