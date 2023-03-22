旅美學者林環牆持續關注總統蔡英文的「論文門」案，他今(22日)在其粉專「獨立觀察」提到，國民黨立委鄭正鈐21日終於運用國會議員質詢權觸及蔡英文論文門，但行政院長陳建仁在備詢台的回覆卻令人震驚與失望，他痛批這個人視野低落，毫無言論自由、法治、以及人權的高度。鄭正鈐質詢時為學者彭文正護照被撤銷的基本人權請命，陳建仁卻反覆跳針：「但是他是通緝犯對不對？」被鄭正鈐打臉直批假裝依法行政。

「國會議員終於運用質詢權觸及蔡英文論文門！」獨立觀察粉專發文表示，好樣的國民黨立委鄭正鈐，終於接棒前立委陳學聖，值得鼓勵嘉勉，建議加足力道直接觸及蔡英文詐騙博士學位的事實核心，以及質詢國家機器介入護航詐騙犯行。行政院長陳建仁的回覆鄭正鈐令人震驚與失望：這個人視野低落，毫無言論自由、法治、以及人權的高度。

鄭正鈐質詢時質疑：彭文正妨礙到誰的自由？陳建仁說：「這個個案我不是很清楚！」鄭正鈐提到，陳本身也曾經碰過被指控論文抄襲的事情，處理的方式顯然跟蔡英文不一樣。蔡英文論文門從通緝一個台大教授，到現在加註撤銷他的護照，這已經侵害到他的基本人權。彭文正這樣的微罪就變成民進黨的黑名單，院長也是中研院學者，希望對言論自由有更高的保障，陳建仁則說：「我們現在在談的，是一個通緝犯的問題。」

「依法喔，都應該依法處理，依律來秉公處理，這是法院發的通緝令嘛！」陳建仁說。鄭正鈐強調，這應該拉高到憲法層級，這是基本人權的保障問題。陳建仁反問：「但是他是通緝犯對不對？」鄭正鈐指出，彭文正是不是通緝，當中有一些程序上的問題，因為院長自己都說對案子不是很了解，希望能了解後提出報告，因為有一些比例原則，行政部門用大砲去打小鳥，「不是你用一個假裝依法行政的一個大帽子就可以解決！」

網友表示「沒有三代清白的立委不敢碰這議題」、「台灣人為了打破政治迫害黑名單，不再唱《黃昏的故鄉》而所做的犧牲，竟然毀在所支持的民主進步黨手中」、「蔡自認為自己的學歷醜聞平安下庄了」、「侵犯人權是蔡政府的基本功」、「個案不清楚還可以講得振振有詞，真暖！」