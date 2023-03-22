連續五天的兒童清明連假即將到來，南台灣新地標SKM Park Outlets高雄草衙，除推薦眾多兒童節禮物外，今年特別以泡泡為主題，打造不論是大人小孩都瘋狂的夢幻泡泡的繽紛國度，絕對是放電行程首選。

其中超HIGH打卡聖地「泡泡Disco」，以巨型炫彩迪斯可球造型座落於戶外街區，白天球面透過陽光折色，產生炫彩彩光，為陽光明媚的白天添加色彩，晚上則搖身一變成炫彩迪斯可現場，周末15：00～20：00時段（每小時一場，每場5分鐘）更有限定夢幻泡泡聲光秀。

而館內1F中央廣場旁則打造「美的發泡瀑布」，數顆大大小小的炫彩球於高空垂落而下，給人如瀑布般的視覺震撼，下方還有網美必拍的雲朵椅，輕鬆拍出網紅級美照，4月4日（二）14：00～15：00更邀請大頭泡泡哥哥，於戶外購物街區泡泡Disco前方帶來精彩的魔幻泡泡秀。

SKM Park Outlets也網羅館內品牌，推出兒童節送禮清單，必買禮物清單包括：adidas kids 35折起，服飾任選3件再8折；Asics精選童鞋5折以上商品享兩件9折、三件85折；Palladium SMILEY微笑拉鍊帆布童鞋特價1299元；Benetton全面5折，3件再9折、4件再8折，部分童裝單一特價199元起；麗嬰房jolly 168三輪車特價3680元；Agapebaby Skyler折疊滑步車特價3680元；THERMOS兒童吸管瓶特價899元，及Fun box精選商品3折起等。

另鈴鹿賽道樂園也將推出全新遊樂設施「迷你工程師」，以挖土機、小怪手及起重機3款造型亮相，投幣可體驗操控駕車的樂趣。3月25日（六）～3月31日（五）開放試營運，只要10元銅板價，4月1日(（六）正式營運優惠價20元，購買鈴鹿賽道樂園暢遊票再加贈「迷你工程師」造型紙帽。