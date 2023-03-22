中華奧會考察團前往杭州當地進行場地考察，首日下午來到位於紹興的壘球場，中華壘球協會副秘書長畢鈞輝從場上到室內球員休息室都仔細觀察，他表示，場地整體規劃非常好，但發現本壘後方軟墊太低，建議加高，否則暴投球彈到就會影響，「不過兩隊條件相同，公平競爭。」

這次亞運棒、壘球場地位於紹興，各有1座主球場及1座副球場，室內球員休息室、盥洗區域也都有所規劃，壘球場則是內野為紅土、外野草皮及界外區為人工草皮；棒球場則是跟天母棒球場一樣，內外野皆為人工草皮。

看過場地後，畢鈞輝表示，整體球員席、設備都規劃得非常好，但唯一就是本壘後面軟墊太低，可以調高一點，他解釋，因為壘球界外區不像棒球幅員較廣，若發生暴投，軟網太低可能減緩球的反彈、會直接掉下來，會影響到球員處理球。

不過畢鈞輝強調，場地對比賽雙方條件都是相同的，屆時球隊也必須想辦法去適應最終比賽場地。至於球場採用人工草皮的部分，畢鈞輝認為只是適應問題，回國後要開始找類似場地去練習，「來考察的目的就是要知道球場特性，回去提供給代表隊。」而上午與亞運籌委會開會時，他也詢問壘球賽程是否有安排在夜間，得到沒有夜間賽程的答案。

中華壘協副秘書長畢鈞輝勘查杭州亞運壘球場。（中華奧會提供）