菸害防制法新法今（22）起實施，加熱菸等指定式菸品未經「健康風險評估審查」不得販售、展示及使用。衛福部同步公告「指定式菸品健康風險評估審查辦法」，業者應檢附13項文件或物件，向中央主管機關國民健康署申請審查，通過後才能合法上市。

衛福部今公告「指定菸品」，除紙菸、菸絲、雪茄、鼻菸、嚼菸外，凡以菸草或其他含有尼古丁的天然植物為原料製成，且未改變該原料物理性態的菸品，應向中央主管機關國健署申請「健康風險評估審查」，經核定通過後，始得製造或輸入。

根據「指定式菸品健康風險評估審查辦法」，製造、輸入業者應檢附13項文件或物件，向中央主管機關申請健康風險評估審查；中央主管機關應邀集公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家學者進行審查，如缺乏足夠資料佐證其健康風險未高於紙菸，或突發明顯影響健康實證，均不核予通過。

另外，針對已審查通過的指定式菸品，若製程或組成物改變、接獲消費者客訴資料、不良事件通報、新發現成癮性資料，或是發生於國外的不良健康影響事件，中央主管機關得要求業者辦理提報「上市後監視及管控機制」。

劉家秀說明，經健康風險評估審查的指定菸品，如有發現新的風險之虞，中央主管機關可以要求他們告知，可能需要重新評估，由於目前尚無實務經驗，將持續研議相關做法。

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