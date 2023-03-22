有些人在群體中表現不出色，甚至給人保守又老實的印象，但這或許只是他們的偽裝。《搜狐網》分享3個愛裝老實人的星座，他們無論遇到什麼事情，總是表現得很溫和，不過碰到緊要關頭，他們就會露出真正的實力。

1、金牛座

金牛座給人老實的印象，無論做什麼事，都很保守且嚴守紀律，但這只是他們的表面工夫，金牛座忍耐度很高，遇到委屈時，會把負面情緒往肚裡吞，慢慢累積自己的實力，讓人覺得他們沒什麼本事，誤以為是沒殺傷力的老實人，不過到了關鍵時刻，他們就會爆發出強大實力，眾人才知道他們是扮豬吃老虎。

2、摩羯座

摩羯座個性安靜又內向，善於隱藏自己，在群體裡總是很不起眼，給人老實的感覺，不過摩羯座其實是為了保護自己，所以做事方式都較低調，同時默默地在別人身上學到對自己有益的東西，實際上「老實」的形象只是他們裝出來的，到了緊要關頭，摩羯座就會展現出自身實力，所以與他們相處時要注意。

3、水瓶座

水瓶座平常很做自己，個人主義較重，而且善於假裝老實，多數水瓶座的做事方式，都是一邊保持沉默，一邊愛裝傻，讓人以為他們沒有攻擊力，但水瓶座會默默累積實力，遇到對自己不利的狀況，就會假裝很無辜，另一方面還會冷眼看待實力不強的人，一旦遇到能力相當的對手，才會露出真實一面，與對方糾纏到底。