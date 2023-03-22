經濟部與信保基金今 (22) 日頒發「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎，玉山銀行連續4年榮獲「信保金質獎－績優金融機構組」第一名、連續5年榮獲「批保卓越獎」，另榮獲3座「信保金質獎－績優授信經理人」與「協助區域發展獎－送保戶數增加組」、「送保案件催收績效優良獎」，連續18年榮獲信保績優總行的最高榮譽，同時也是今年度得獎數最多的金融機構，再創臺灣金融業最佳紀錄。

臺灣中小企業家數超過159萬家，面對全球通膨、供應鏈轉移等挑戰，展現高度韌性，為經濟穩定與就業發展重要基石。玉山銀行持續投入數位金融發展、推動企業升級與擴大海外布局，目前在10個國家地區共有30個海外據點，將優質服務延伸至海外，建立亞洲金融服務平台，優化企業網路銀行「全球智匯網」，完成越南、新加坡、緬甸及澳洲等布建，為兩岸三地及東協各國臺商提供完善的跨境金融服務。

玉山銀行長期致力永續發展，透過總分行協作，整合在地企業輔導及融資服務，協助推動臺灣地方創生，扶植各地特色產業轉型，促進城鄉均衡發展，並持續精進各項減碳作為，提供綠色授信、綠色存款、永續連結貸款等環境友善金融服務，滿足企業淨零轉型需求，至今已號召133家優質企業加入「玉山ESG永續倡議行動」，目標2025年前減碳157萬公噸，共同為臺灣2050年淨零排放而努力，攜手邁向永續未來。

玉山銀行致力成為中小企業靠山，協助邁向隱形冠軍之路，成果深受各界肯定，五度榮獲亞元雜誌《Asiamoney》臺灣最佳中小企業銀行，綜合績效也獲頒亞元雜誌《Asiamoney》、財資《The Asset》、金融亞洲《FinanceAsia》及富比士《Forbes》等國際權威財經媒體頒發臺灣最佳銀行殊榮。展望未來，玉山銀行將持續以中小企業需求出發，與顧客共同落實減碳，邁向永續共好的美麗家園。