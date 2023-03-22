民進黨蘇系新北市議員李余典先前外傳將投入三重區立法委員初選，不過他強調會考慮幾天後決定，李余典稍早也證實明日中午12時前將宣布是否會參戰；有親李余陣營人士透露，屆時將會宣布投入立委選舉，與英系彭佳芸、正國會李坤城形成三腳督。

據了解，由於現任民進黨正國會立委余天可能不競選連任，選擇轉戰不分區，因此空缺出來的一席立委席次成為各方焦點；而至今已4連霸的新北市議員李余典，近期也傳出有意投入三重立委黨內初選，李余典稍早也透過簡訊向記者證實，將在明(23)日午前正式宣布是否投入三重立委選舉。

另一方面，與余天同屬正國會派系的李坤城在去年便宣布不競選連任新北市議員，將轉戰三重區立委，並稱是余天接班人，21日早上也登記完成，正式投入黨內初選。

另外由於英系的新北市議員彭佳芸在去年九合一大選表現亮眼，選後地方也勸進聲不斷，當時就傳出彭可能會「更上一樓」競選立法委員，隨後她也在20日正式宣布投入民進黨立委初選，據稱將在民進黨初選登記期限的最後一日24日登記。