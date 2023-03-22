《菸害防制法》修正今日上路，國庫署宣布，雖然加熱菸納管，但是旅客不得從國攜帶加熱菸入境；最高可罰到500萬元。

衛福部公告，業者在製造或輸入前，向該部申請健康風險評估審查，經核定過後，才可以為之。國庫署提醒想要產製加熱菸者，不論是否取具菸製造業許可執照，應該向衛福部申請審查並通過後，再向財政部申請新增「其他菸品」產品種類、或設立許可，等到取得換發菸品製造經核定過的加熱菸。

至取得菸進口業許可執照的業者，如果想要進口加熱菸，應先向衛福部確認該菸品是否已經審查通過，假如未經審查通過，應向該部申請審查並待通過後，再辦理進口的相關事宜。

國庫署表示，加熱菸是否納入旅客隨身攜帶入品項，經過財政部與衛福部等機關會商，認為旅客不具有取得健康風險評估的能力，為了維護國民健康以及菸害防制的立場，不予納入，意即捲菸、菸絲及雪茄等，即使有業者取得風險評估審查，也不能夠攜帶；而目前加熱菸的菸器也不能攜入。

不然依照《菸酒管理法》及《菸害防制法》規定違法帶入加熱菸，可處3萬元以上50萬元以下；而還沒有業者取得健康風險評估的加熱菸則可罰5萬元以上、500萬元以下，並且會被沒入及銷毀。

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