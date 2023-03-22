嘉義市衛生局偕醫護團隊為3大市場員工們健康篩檢。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市果菜、魚市、肉品3大市場員工們接受健康篩檢。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

口腔癌為國人青壯年男性最常見的癌症之一，嘉義市政府衛生局22日到果菜市場，為果菜市場、魚市場、肉品市場共3個市場約250名員工辦理健康篩檢，而口腔黏膜檢查是重點項目，市長黃敏惠提醒大家定期健檢守護健康。

嘉市府衛生局表示，依中央資料顯示，口腔癌全國男性癌症發生率和死亡率排名第3、4名，每年新增約8000名口腔癌個案，逾3000名死於口腔癌，而很多患者有嚼檳榔或吸菸習慣。

市長黃敏惠表示，嘉義市果菜市場、魚市場、肉品市場這3大市場的員工，工時長、睡眠作息不同於一般上班族，為提醒市場員工注意健康，特別由市府衛生局安排醫護人員到工作現場為大家做健康篩檢。

天主教聖馬爾定醫院今天到場做口腔黏膜檢查、成人預防保健、C肝篩檢、子宮頸抹片、乳房攝影及糞便潛血檢查等癌症篩檢，並有國立成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿率團隊做健康行為問卷，還有陽光基金會安排口腔癌病友協助檳榔防治宣導。

嘉市府衛生局副局長莊美如表示，口腔癌是最容易預防及發現的癌症之一，口腔黏膜異常可以看得到、摸得到，但不篩檢就找不到，根據全國口腔黏膜檢查資料發現，經篩檢發現口腔病變者，有75％屬癌前病變及早期癌症，戒除菸檳習慣、配合治療，可降低癌前病變惡化風險，再定期檢查更可降低26％死亡風險。