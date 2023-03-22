台北國際自行車展今（22）日在南港展覽館熱鬧開幕，交通部觀光局在「國家風景區自行車主題館」推出結合13個風管處的自行車主題攤位，參山國家風景區管理處特別規劃推出結合賞花、自行車、追火車的騎遊旅程，受到現場民眾歡迎！

參山處長曹忠猷今日在開幕現場和民眾互動，並歡迎民眾在自行車展期間到參山處攤位參觀，也藉機一起報名參山的騎遊遊程，體驗結合漫遊賞花、騎自行車、追火車、文化導覽等遊程。

曹忠猷表示，轄管區域包括獅頭山、梨山及八卦山等三大風景區，橫跨竹竹苗中彰等五縣市，因此擁有深具多元特色的遊程。這次藉由自行車展推出具運動與文化雙元素的深度旅遊，且自行車旅遊也呼應全球環保意識提升，且是永續環保交通工具，參山處力推「電輔車一日雙城輕鬆遊獅頭山」、「花現鐵道～野餐"旗"旅」遊程，以深度旅遊出擊，盼建立起口碑，讓遊程與在地特色緊密扣合，深化參山處獨有的特色遊程。

來自彰化員林、本身經營自行車店的薛先生表示，參山的二水自行車道有趣又好騎，對於此次推出的遊程相當推薦，歡迎大家一起來彰化二水騎遊！

另外，印尼華僑湯小姐表示，和先生在印尼經營自行車買賣，和先生二人非常熱愛自行車運動，這次走到參山攤位，認識參山轄區內有許多自行車道及遊程，尤其騎遊賞花賞美景，非常適合去玩。

展出期間，參山處的攤位設有打彈珠台闖關遊戲，送出自行車水壺、運動襪及喔熊滑鼠墊等，現場民眾參加踴躍；另外，為感謝現場報名的民眾朋友，參山處特別加碼贈送限量的彰化黑狗兄運動襪。

明（23）日11:30—11:45在交通部觀光局的主舞台直播時段，特別邀來土耳其在台漂亮女孩-舒舒，和大家分享獅頭山一日雙城的經驗，現場馬上報名參山限定的遊程，還能得到舒舒簽名自行車水壺及好禮！