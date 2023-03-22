德國紐倫堡「嵌入式電子與工業電腦應用展 （2023 Embedded World）」甫落幕，台灣精品館率18家得獎企業首度參展，智晶光電直視式微型近眼裝置準系統，榮獲 Embedded Award獎項視覺組第2名。

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同策劃，18家台灣精品得獎企業，以工業電腦與網路通訊、智慧科技解決方案兩大主題展出成功，獲買主高度關注，此次獲獎企業智晶光電為唯一亞洲公司；據大會資料，產品初選近1千件，參賽國際大廠包含Amazon、 NXP、Bosch、ADVANCED ALGORITHMS 4 RADAR SL等知名企業，入圍8大獎項前三名產品僅24家。

此外，連續6年獲得台灣精品獎的廣積科技，其SI-624-AI工業級AI人工智慧電腦系統，榮獲由Embedded Computing Design在展覽所頒的Best in Show大獎（電腦主機板與系統類別）。其他包括研華電子紙智能建築解決方案、威潤車隊派遣管理解決方案、慧友智能電子後照鏡、立端行動醫療雙通道5G可攜式路由器、智捷室外無線存取點等，涵蓋人工智慧、大數據及衛星通訊等相關應用，切中展覽多元化嵌入式應用、安全可靠等主題，成功吸引德國在地媒體報導；神達車載視訊管理解決方案更引起觀展買主高度興趣。

2023 Embedded World吸引超過來自約80個國家、950家參展企業與超過2萬名全球資通訊、交通、人工智慧物聯網(AIoT)等業者參加；該展覽同時也是全球最大工業電腦展，相較於其他消費性電子展大不同。