國民黨22日起展開第一階段立委領表登記，主要針對有現任立委的第一選區、第九選區與第十一選區，其中第十一選區立委羅明才今日完成領表與登記，其餘2個選區尚無人領表登記。近日第一選區有新北市議員陳偉杰表態挑戰現任立委洪孟楷，據了解目前還在喬，陳偉杰今表示，預計本周五（24日）前往黨部領表、登記。

國民黨新北市黨部表示，本次第一階段領表登記選區第一選區（淡水、八里、三芝、石門、泰山、林口）、第九選區（永和、中和17里）、第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）。