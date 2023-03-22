推薦賽事 : 3/24 (五) 08:00西雅圖海怪@納許維爾掠奪者

NHL國家冰球例行賽剩下最後一個月賽程，暫居西部外卡第三的納許維爾掠奪者，本週五將在主場迎戰西部外卡首位西雅圖海怪，海怪三月在客場仍未嚐敗績，狀態十分火熱。掠奪者前場大將福斯伯格(Filip Forsberg)此戰依舊無法上場，火力出現缺口的掠奪者勢必要倚賴防守箝制住火力強大的海怪，才能維繫住進入季後賽的一線生機。

成軍第二年的海怪本季進攻表現出色，在擴編選秀網羅的鄧恩(Vince Dunn)及麥肯(Jared McCann)，本季在進攻端皆大放異彩，兩人不僅在場上的傳導靈活，射正把握度也大幅提升，本季海怪場均進球數3.48球，在西部僅次於愛德蒙頓油人。但防守是海怪的罩門，陣中兩名門將格魯鮑爾(Philipp Grubauer)跟瓊斯(Martin Jones)的場均失球數都超過3球，團隊場均失球數高達3.19球，殘破不堪的防守也是導致海怪目前仍須仰賴外卡爭奪季後賽的主因。

掠奪者本季團隊進攻較上季下滑不少，球團為了減輕薪資負擔將明星前鋒格蘭隆德(Mikael Granlund)交易至匹茲堡企鵝，前場頓失得分大將。此外，約西(Roman Josi)的低迷狀態也是掠奪者進攻不振的一大主因，本季約西各項進攻數據都乏善可陳，射正率僅剩6.7%，加上福斯伯格長期缺陣，以掠奪者目前的攻擊戰力，要進入季後賽難度不小。掠奪者過去幾季是以防守掛帥的球隊，但近兩季門將薩羅斯(Juuse Saros)壓制力退化，球隊場均失球數暴升至2.94球，在攻守兩端戰力都退步的情況下，掠奪者目前已跌至中央組第五名。

掠奪者近期攻擊狀態極度低迷，三月12場賽事中有高達8場進球數低於3球，單月僅打出4勝4敗4和。而海怪的防守雖然不穩定，但進攻端持續維持高檔，三月團隊場均進球數高達3.9球。綜合雙方近期表現，海怪戰力稍占上風，加上掠奪者前場人手短缺，因此筆者看好海怪能成功踢館，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。