許姓無業男子在網路刊登販售低於市價的洋酒訊息，再向酒商訂購同款酒品，要求買家先匯款到酒商帳戶，再從中攔截酒商寄出的酒「買空賣空」，台中市警察局刑大循線逮捕許到案，警方初估約18名買家、賣家受騙，不法所得逾百萬，全案依詐欺罪嫌送辦。

刑大偵八隊指出，32歲許姓男子從去年開始，以三方詐騙方式，1人分飾2角假扮買家及賣家，陸續在各社群軟體佯稱賣家，販售低於市價的麥卡倫及大摩等酒類商品，吸引不知情民眾向其訂購，同時再佯稱買家向販售同類型商品真賣家（酒商）訂購商品，並將真賣家的收款帳號提供不知情的真買家匯款。

警方指出，經合法商家收到貨款後將酒品寄出，許嫌即搭乘計程車前往領取所詐騙之商品，但真買家卻遲遲未收到，驚覺遭詐騙後，即對該商家提告詐欺，致合法商家之帳號遭警示凍結。

警方說，買家及賣家均被該詐騙手法所害，而造成損失，計被害人有買家11人、賣家7人計18人，不法所得約100萬餘元，案經警方持拘票及搜索票將許嫌追緝逮捕到案，全案警詢後，依刑法詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使三方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。

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