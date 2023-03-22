菸害防制法修正案今（22日）正式上路，全面禁止電子煙，製造、輸入、販賣，吸食電子煙可開罰2000至1萬元新台幣。不過卻有許多民眾不解，認為明明傳統紙菸和電子煙都會傷身，為何唯獨電子煙受到限制，相關話題在網路上掀起討論，不少鄉民狂猜是「抽不到稅」，甚至有人直言：「很難不連結利益關係」。

有鄉民在PTT八卦板發文表示，紙菸比電子煙聞起來還要臭，納悶兩者皆會危害健康，為何政府不全面禁止，他認為這次菸害防制法的修法莫名其妙，納悶：「電子煙禁是基於什麼理由啊？完全看不懂這個修法是在幹嘛」。

貼文一出，引來不少人留言回應：「最好兩種都禁…真的受夠邊騎車邊抽」、「沒税抽，森七七」、「國外最多也只是嚴格管制而已，台灣直接禁，很難不連結利益關係」、「抽不到稅，健保感謝你吸紙菸」、「健康捐很肥的，因為是捐不是稅」、「電動車為什麼會貴？要保護誰？差不多的概念」。

過去高雄市政府衛生局曾指出，電子煙雖然不像傳統紙菸有臭味，但煙油成分不易判定，大部分含有尼古丁，而以甘油、丙二醇等化學物質為基底加熱後產生的煙油，也容易產生致癌物。至於究竟是傳統紙菸還是電子煙對人體危害較小，衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳強調，「只要是菸品都對人體有危害」，呼籲民眾少碰為妙。

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