推動健美運動也獲獎無數的侯妤慈，獲台東縣社會優秀青年表揚。（莊哲權攝）

推動健美運動也獲獎無數的侯妤慈，獲台東縣社會優秀青年表揚。（莊哲權攝）

擔任健身教練的侯妤慈，今天獲台東縣社會優秀青年表揚，姣好的身材特別吸睛；侯妤慈5、6年來經常在國內女子比基尼組健美比賽中封后，她說，為了保持身材的完美線條，必須犧牲多很的社交、娛樂，所有的零食、點心也都要禁口，別人吃雞排，她只能遠遠躲開，雖然辛苦，但是甘之如飴。

台東健美漂亮寶貝侯妤慈目前在高雄擔任健身教練，雖然練健美，但是並沒有把自己訓練成「金剛芭比」的粗壯體態，反而顯得輕盈俏麗。

她說，為了利用課餘時間練健美，大學時期很多社交、娛樂都必須犧牲，飲食更要嚴格控制，零食、點心都要禁口，初期練得太累還會吐，可說是意志力大考驗，盡管過程辛苦，她仍甘之如飴，因為健美運動已在她的生命中占了7、8成。

侯妤慈受熱愛健美的父親侯平勝啟蒙，從小就對健美運動有初步的認識，後來就讀嘉南藥理大學運動管理系，大二那年投入健美訓練，升大三時開始站上參賽舞台，一路走來也曾跌跌撞撞，但是這幾年有如倒吃甘蔗，經常在各項比賽中封后，最高峰曾1年參加7場賽事，也曾當選台東縣推動體育有功人員，這次獲選台東縣社會優秀青年，她希望將來台東有更多女孩投入健美運動。

慶祝青年節，台東縣各界今辦理社會暨學校優秀青年表揚大會，由縣長饒慶鈴等頒獎表揚66位優秀青年，其中，消防局關山分隊分隊長賴垣志將代表台東縣接受全國表揚。

饒慶鈴表示，縣府為了協助青年的發展與需求，於去年成立「青年事務發展委員會」，強化青年公共參與及作為青年事務發展的窗口，去年台東縣社會人口增加率全台第2名，顯見台東相當吸引青年返鄉或東漂創業、就業。