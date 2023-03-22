影》辣妹護理師轉行賣農藥，台東農產展售會引發排隊潮。

太麻里農民節暨農產展售會現場，排隊人潮最多的不是鮮蔬水果，而是位於角落一隅生技農藥攤，原來有校花級美女坐鎮。天使臉孔、火辣身材的農藥管理員葉德秀，原職是1名護理師，婚後隨丈夫投入生技農藥業，雖然隔行如隔山，但她說 「照顧病人跟植物是一樣的」。

太麻里農會慶祝農民節。（蔡旻妤攝）

黑髮馬尾、白皙肌膚及甜美笑容，讓人一眼融化，葉德秀身著水藍色小背心，領口大開深V，展現傲人上圍，火辣又吸睛。葉德秀隨著丈夫蘇子揚在攤位上耐心解說，向農友推廣有機肥，本行是護理師的她，學習短短1年時間，就能以專業分析、耐心解說，解決農友施肥用藥上的疑難雜症。

太麻里農民節暨農產展售會，一隅的攤位出現校花級辣妹，火辣程度破表。（蔡旻妤攝）

為了推廣肥料農藥產業，輔導農友有效使用農藥，葉德秀跟著丈夫蘇子揚全台奔波，來到以農立縣的台東縣。妻子清涼穿著吸睛火辣，不免引來遐想，而身為丈夫的蘇子揚不但不反對，反倒相當鼓勵妻子把握青春、展現身材，他說「台東農民都很樸實友善，她穿這樣我不擔心」不過葉德秀也說，並非刻意穿著火辣，主要還是因為台東的陽光太熱情。

葉德秀和丈夫蘇子揚從相戀到步入婚姻，走過8個年頭，如今已經是3個孩子的媽，為愛放棄當白衣天使，從農藥門外漢，到現在能獨當一面，介紹推薦肥料農藥，打破第1眼花瓶的印象，每每被稱讚外型亮眼，甚至有人說神似宅男女神雞排妹，葉德秀謙虛地說不敢當。

夫妻倆全台走透透，除了推廣產品，也會拍攝影片教導農民種植農作物容易遭受哪些病蟲害，該如何預防等，讓民眾滑手機上網之餘，也能學習農業小知識。