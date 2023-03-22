南投縣衛生局推動全民新冠肺炎疫苗接種運動，提升縣民群體保護力，結合縣內醫院及衛生所在3月25日、26日開設18場假日接種站，提供「5歲以上」民眾接種，到各鄉鎮市衛生所接種後，送雞蛋1盒（6顆）或宣導品。

南投縣衛生局長陳南松表示，中央流行疫情指揮中心考量國內疫情趨緩，日前調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，因此，高感染風險民眾更應做好個人防疫措施，接種新冠肺炎疫苗就是最有效的方式。

陳南松說，日前推出全民＋1打疫苗 「送雞蛋」，由於時值雞蛋荒，所以接獲不少民眾詢問電話，因此特別在本周六、日加開疫苗接種服務，民眾若當日不克前往，在4月14日之前，可至各鄉鎮市衛生所或縣內82家合約院所預約接種；到衛生所接種可領取1盒（6顆）雞蛋，如果送完改以其他宣導品替代；前往醫院或診所接種則可領取宣導品。院所資訊可至衛生局網站查詢（https：／／reurl.cc／Y88b7x）。

衛生局提醒民眾，外出時做好個人防疫措施，接種新冠肺炎疫苗，手部清潔消毒，搭乘大眾運輸工具或至醫療院所應戴口罩，保護自己也保護他人。

新冠肺炎疫苗廠牌及接種對象，次世代莫德納BA.4／5為6歲以上，已接種兩劑基礎劑、與前劑間隔3個月，且今年1月1日起尚未接種過的民眾；兒童BNT疫苗為滿5歲至未滿6歲，已接種兩劑基礎劑、與前劑間隔3個月且尚未接種追加劑的兒童。

新冠肺炎疫苗雞蛋莫德納次世代