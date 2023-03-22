大潤發今年唯一一檔，超過千支商品買1送1。（大潤發提供）

為迎接即將到來的清明連續假期，大潤發明（23日）起至4月5日，推出超過千支指定商品買1送1優惠，網羅八大類別，包括冷凍冷藏食品、糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保

健品、五金百貨等，消費滿399元並送50元現金抵用券。

大潤發表示，近來物價持續上漲，消費者荷包大縮水，為齊心與民眾抗漲，今年推出千支商品買1送1促

銷，預估業績可成長1成。推薦法國特福爵士鍋具系列，去年檔期短短14天就賣出2000個，業績破百萬元，今年特別推出「法國特福爵士不沾平底鍋」、「法國特福爵士不沾小炒鍋」，售價920元～1278元，買1送1，平均一個不到500元；另外有「虎牌旋蓋式超輕量保溫保冷杯」，特價990元，買1送1。

同時，衛生紙、廚房紙、面紙、嬰兒溼巾單筆消費滿399元，送50元現金抵用券，推薦「蝶漾抽取式衛生紙100抽*24包」，特價360元，買1送1，平均一包180元、量販獨家上市「舒潔特級舒適洋甘菊抽衛90抽*10包」特價284元，買1送1。至於3C類，有挑戰市場最低價的「E-books SS9藍牙單邊觸控耳機」，活動期間199元，買1送1，平均不到百元。