《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽例行賽於上週日結束，晉級季後賽的6支隊伍，依排名由高至低，分別是戰績17勝1敗的T1、同為13勝5敗的GEN.G與KT羅斯特（KT）、12勝6敗的DK，以及同為10勝8敗的HLE與LSB。

緊接著LCK季後賽於週三（3/22）開打，賽制也由例行賽的BO3（3局2勝制）改為BO5（5局3勝制）。週四（3/23）將進行季後賽第1輪的第2場比賽，由DK對上HLE，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/23（四）16:00，HLE戰隊 @ DK戰隊，推薦：DK戰隊－1.5（局）勝

先說HLE，上週兩場比賽先後對上GEN.G以及LSB，結果分別以0：2、2：1的比數，取得1勝1敗的戰績。雖然無法在與GEN.G的比賽中取得勝利，但在對上LSB的比賽（3/18）中，HLE與LSB兩隊打得有來有往，並在關鍵的第3局，由下路Viper打出10／1／8（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）、傷害占比32.5%的表現，幫助隊伍拿下勝利。

再說DK，上週兩場比賽先後對上T1以及GEN.G，結果取得2連敗的戰績。DK中路ShowMaker近期狀態不佳，對上T1中路Faker，全場只拿到2／5／9（KDA值2.2）的成績；而對上GEN.G中路Chovy，全場表現雖然不差，打出5／2／7（KDA值6.0）的成績，但相較於對手Chovy全場10／2／8（KDA值9.0）的傑出表現，兩人仍有不小的差距。不過，雖然吃下2連敗，但DK整體實力不弱，即便ShowMaker「不給力」，DK還有下路Deft、打野Canyon…等強力選手能出面「Carry」隊伍，且從數據面來看，DK的戰損比（Kill to Death ratio，K/D）1.60在LCK的10支隊伍中排名第1（平均每局12.2個擊殺、7.6個死亡），甚至優於T1的1.54（排名第2）以及GEN.G的1.46（排名第4），更是遠優於HLE的0.95（排名第6，平均每局10.0個擊殺、10.5個死亡）。

雖然本季HLE的表現頗有倒吃甘蔗的感覺，在賽季後半段的表現也明顯優於前半段，不過，本季HLE與DK曾交手過兩次，兩次都被DK拿下勝利，且從數據面來看，HLE與DK相比仍有一段不小的差距，因此，本場比賽仍看好DK拿下勝利，推薦可買DK讓1.5（局）勝。