「台灣茶下午茶」提供9款甜點及5款鹹點，可任選中、西、日式茶款或咖啡搭配。(JR東日本大飯店台北提供)

台灣擁有種植茶葉的良好環境，產製絕佳茶品，受到不少國際人士喜愛。JR東日本大飯店台北由點心房主廚團隊以台灣3種不同發酵程度的茶葉製作茶點，打造精緻貴婦下午茶。即日起至5月31日，在Platform月台町大廳酒吧推出「台灣茶下午茶」雙人套餐，售價1400元起。此外，飯店也開始供應專屬復活節限定的手工甜點，可愛造型好吃好拍。

「台灣茶下午茶」使用紅茶、烏龍茶與綠茶為元素，提供9款甜點及5款鹹點，搭配中、西、日式茶款或咖啡，茶點造型精美，充滿濃濃台灣味。其中甜點「咖啡紅烏龍慕斯」使用紅烏龍茶的濃郁香氣和咖啡布蕾的濃郁口感，帶來了獨特風味。「紅烏龍茶蛋糕」使用重發酵的紅烏龍茶製作磅蛋糕，濕潤的蛋糕體搭配紅烏龍茶甘納許，讓茶香瀰漫在空氣中。而「金萱蜜桃慕斯」以金萱茶的清香和白巧克力慕斯的滑順口感，加上蜜桃內餡的果香，形成了完美平衡。「碧螺春梅子凍」則使用日本寒天將碧螺春清香味道留存，搭配梅子呈現酸中帶甘甜滋味，清新怡人，讓人彷彿置身於茶園中。

另有口感酥脆、含有濃郁茶香的「紅玉紅茶手工餅乾」、口感厚實的「阿薩姆紅茶司康」、不同風味結合的「鳳梨東方美人茶巧克力塔」、結合茶香和果香的「蜜香紅茶水果塔」及「香柚鐵觀音馬卡龍」，將不同的茶葉和食材巧妙結合，帶來了茶點的嶄新的體驗；還有「BBQ豬排巧巴達」、「生火腿百匯」、「義式炸寬水管麵佐秋田油漬叉牙魚」、「白桃義大利冷麵」及「法式鮮蝦泡芙佐XO醬」等。

主廚團隊運用不同茶款的風味，展現台灣茶文化的多樣性與創意。

品頌坊推出多款復活節季節限定甜點，「大白兔」外觀是兔子倒栽蔥的可愛吸睛模樣。(JR東日本大飯店台北提供)

「胡蘿蔔」蛋糕以經典胡蘿蔔蛋糕為基底，結合玫瑰蜜桃慕斯及蜜桃洋梨凍。(JR東日本大飯店台北提供)

迎接復活節到來，即日起至4月9日，館內的「品頌坊」推出多款復活節季節限定甜點，每款都很吸睛，像是「大白兔」以兔子倒栽蔥的可愛模樣成功擄獲眼球，內餡有新鮮哈密瓜、柳橙凍、戚風蛋糕與橙花慕斯，風味清爽。還有經典胡蘿蔔蛋糕為基底，結合玫瑰蜜桃慕斯及蜜桃洋梨凍的「胡蘿蔔」蛋糕，以及各種可愛造型的復活蛋巧克力等，討喜的甜蜜組合令人童心大發。