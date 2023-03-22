政府普發現金6000元在今（22日）開放民眾上網登記，飯店業者摩拳擦掌釋出優惠拚買氣。晶華國際酒店集團旗下台北晶華、晶英以及捷絲旅等3個品牌、11間酒店聯手推出「政府發現金 全民遊晶華」住宿餐飲專案，提出多款以6000元為消費單位的出遊以及美食方案，並加碼各式折扣優惠以及入住禮遇，而官網訂房加購高鐵票還有7折起的專屬優惠。

台北晶華酒店在「政府發現金 全民遊晶華」活動推出的專案是6000元入住14坪豪華客房1晚、贈送入住當日栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各2客，栢麗廳除了被CNN評選為「台北必吃自助式早餐」外，近日更與「米其林綠星推薦餐廳-小小樹食」聯手打造健康蔬食餐檯；6000元的餐飲優惠則是搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的4人或2人餐券套票，最高價值8624元，等同直接打7折。

太魯閣晶英酒店則推出2人成行、每人6000元入住行館儷人客房的優惠專案，房客可享翌日早餐以及行館交誼廳專屬禮遇和免費客房迷你飲品吧。台南晶英酒店則推出6000元入住海東家庭客房，除了贈送早餐，還有HAPPYHAIR專業洗髮+雙效奇肌Hair Spa體驗券一張或免費升等16坪小西門家庭套房2中床的好禮2選1，且1位11歲以下兒童可以免費入住並享早餐。

高雄漢來大飯店即日起至3月31日開放預訂划算住房專案「雄超值6000元買1送1」；圖為漢來大飯店露天游泳池。（漢來大飯店提供）

今年上半年高雄相當熱鬧，許多大咖藝人演唱會陸續登場，還有大港開唱、提倡永續環保的風格路跑等活動，都帶動高雄旅遊熱度，位在高雄的飯店業者所祭出的住房專案也令人關注。高雄漢來大飯店即日起3月31日開放預訂「雄超值6000元買1送1」，平日入住2晚僅6000元，入住日在4月4日至6月30日期間適用，並提供同天入住2間或連續住宿2晚的彈性選擇，不論是呼朋引伴打算來場3天2夜的深度旅遊，或是家族共同出遊都划算，每房均含2客自助式早餐、健身房和露天泳池，每人再加贈價值千元的三溫暖設施。

高雄英迪格酒店的公園景觀房。（高雄英迪格酒店提供）

高雄英迪格酒店推出「你和我之間的旅行」住房專案，每房6000元起，主打平日入住能升等15坪的公園景觀房，含早餐2客、調酒2杯及氣泡酒、巧克力禮盒，更讓房客到SKM Park「吳寶春自己做烘焙坊」揮灑創意，自己手作生日蛋糕，住房專案包含教學和材料，體驗後還能將自製蛋糕帶回家品嘗，邀請牡羊座、金牛座壽星來趟慶生之旅。

此外，高雄英迪格酒店正逢6周年，攜手台北大直英迪格及阿里山英迪格2間姐妹酒店攜手推出超划算的3城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」，第1晚入住高雄英迪格酒店即獲得另2間酒店住宿券，專案開賣僅到3月31日，想一價玩遍高雄、嘉義及台北3座城市的民眾可把握最後銷售的10天。

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