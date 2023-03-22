號稱「全球第二軍事強國」的俄羅斯，其實真的不該打烏克蘭的，那樣會暴露許多俄軍長久以來的問題。一段由空拍機捕捉的影片，顯示俄國裝甲車不具備數位通訊與數位地圖的功能，這輛裝甲車走到迷失方向，竟然是車長與組員下車翻看紙質地圖。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這段影片是一輛俄羅斯精銳部隊的BMD-4裝甲車，行到半途愈來愈沒有把握，於是下車查看地圖。在重新上路後，遭到等候多時的烏克蘭BMP-2步兵戰車集火摧毀，機組人員後來又被無人機投下的炸彈炸死，相當悲哀。

Russian soldiers used old paper map and were ambushed

報導稱，這場戰鬥發生在2022 年5月，於盧甘斯克地區基爾斯卡(Girske)附近，BMD-4裝甲車屬於俄羅斯精銳空降部隊 (VDV) 。

俄軍的戰場地圖，仍是是1970年代的版本。(圖/defence-blog)

BMD-4的命運早已注定，因為全程動向都被烏克蘭無人機監視著，而且他們的地圖很可能早已過時。早些時候，烏克蘭軍方找到一張俄軍留下的半張切爾尼戈夫地區 (Chernigov)地圖，經檢查後發現，該地圖上的坐標係，可以追溯到二戰時期。

俄軍地圖上標的還是上世紀70年代初開始建造的哈爾科夫市薩爾托夫斯基住宅區(Saltovsky )，許多地標與現在已經不同，比如建於 1970年代的 特拉維安斯卡(Travianske) 和 穆羅斯卡(Muromske)水庫早已不在，顯然這些文件至少有53年沒有更新了。

之所以會用紙質地圖，很可能是電子地圖缺乏或是不管用。不少傳自戰場的畫面可看到，俄軍經常使用民用Garmin導航儀，來確定自身位置，如今Garmin導航儀已被管制，因此愈來愈稀少，同時美國應該已切斷俄羅斯地區的GPS收訊，即使有Garmin導航儀也可能收不到有效的資訊。