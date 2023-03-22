外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，兩展合計逾千家企業參展，使用3850個攤位，準備迎接來自90國、4千多名國際買家商洽。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，廠商舉辦服裝展，模特兒穿上專用的車衣、車褲、安全帽等人身部品，隨著音樂上台走秀，讓運動服飾也能很時尚。（黃世麒攝）

在自行車展中的日本館，展示自行車後座專用的遮雨罩配件。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

自行車傳統大廠巨大（GIANT）、美利達（MERIDA）分佔展場主走道顯目的位置，各自擺出高價的公路車，互別苗頭。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

台灣本土自行車廠 BESV 展出旗下多款電動輔助自行車，吸引民眾目光。（黃世麒攝）

台灣本土自行車廠 BESV 展出旗下多款電動輔助自行車，吸引民眾目光。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

受惠電動輔助自行車深受民眾喜愛，海內外熱銷，今年展出多款電輔車，更有多家電子大廠跨域投入電動自行車零件及電機系統的發展，展現台灣科技島的實力，全力搶攻歐美等海外電輔車市場。（黃世麒攝）

台灣本土電能廠商開發的「QQ摺疊車」，重量僅不到10公斤，掛上電池就可以騎乘，收折後還能小到放在背包裡，讓前來觀展的日本人們驚嘆不已。（黃世麒攝）

台灣本土自行車大廠巨大（GIANT）展出「Dynamic Cycling Fit 系統」，藉由電腦紀錄輔助調整各項參數，協助騎士找到最適合的騎姿。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，有廠商請來專業的展場 Show Girl，吸引不少人拍照。（黃世麒攝）

一家專賣自行車安全帽的廠商，將展示區布置成宛如精品櫃。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，有廠商請來專業的展場 Show Girl 與自家商品合影，吸引不少人拍照，也提升產品能見度。（黃世麒攝）

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，來自90國、4千多名國際買家前來商洽，帶動產業商機。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情趨緩，世界各國多已開放邊境，恢復正常生活。由外貿協會主辦的「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」22日開幕，這也是我國邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，兩展合計逾千家企業參展，使用3850個攤位，準備迎接來自90國、4千多名國際買家商洽。

受惠電動輔助自行車深受民眾喜愛，海內外熱銷，今年的自行車展除傳統大廠美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）展出多款電輔車外，亦有台達電子、宏碁等電子大廠跨域投入電動自行車零件及電機系統的發展，展現台灣科技島的實力，全力搶攻歐美等海外電輔車市場。 另為因應 Cargo Bike 及 E-Cargo Bike 在歐洲開始被大量運用在外送及物流服務，今年新推出創新展區「都市低碳載運 Cargo Bike ＆ Urban Mobility 專區」，依不同使用範疇的各式零配件需求來做分類，便利國外買主快速找到相對應，且符合法規、需求的產品及供應商。