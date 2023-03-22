美妝Youtuber崔咪跟老公Hommy結婚逾14年，感情相當甜蜜，常在社群分享生活的她，近日在臉書討論「男女交往要不要AA制」議題，內文提及：「會和你堅持AA制的男人，本身就很愛計較」、「這種人相處久了就是會很累」等語句遭到網友出征，對此，崔咪22日親自發文道歉，並以298字吐露真實心聲。

崔咪14日表示若情侶有結婚共識，可從細節看出男方是否有責任感，像老公當年負擔所有約會支出，某一次她想付電影錢還被霸氣阻止：「妳的錢拿去買妳喜歡的東西，其他的由我來負責」，婚後果真鮮少因為金錢爭吵，因而呼籲粉絲：「男女交往絕對不能AA制」，結果貼文曝光後隨即引來網友砲轟：「好自私，其他必要支出都要男生出」、「這根本就是找乾爹包養的養成班，真噁心」、「男生想疼女生願意這樣付出，我認為沒有問題，但認為是應該的就不對了。」

20日崔咪在臉書發文道歉：「這幾天的AA風波，我相信懂我意思的人，已經知道我要傳遞的意思。對於因為誤會我的本意，而覺得被冒犯傷害的人，我深深覺得抱歉。」隨後崔咪提到理解公眾人物會被用高標準檢視，也承諾謹言慎行，但如今已演變成人身攻擊、情緒謾罵，還帶著惡毒字眼、發幻想文，讓她非常難過：「言論自由不應該被無限上綱的，用言語去傷害別人並不會讓你變得更好，這股惡意最終也會流向自己」，最後呼籲網友們回到事件本身理性討論。