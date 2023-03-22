艾成的弟弟艾翔（右）、艾衛月初來台時一起入鏡綜藝節目。（民視提供）

藝人艾成去年8月中離世，時隔7個月，和他外型、歌聲相似到像雙胞胎的弟弟艾翔，驚傳20日下午因心肌梗塞猝逝，與艾成同樣40歲英年早逝，令親友相當悲痛。據了解，艾翔當天原本都好好的，下午3點多去車廠取他維修的車，正要取車付錢時突然覺得有點喘氣、咳嗽，因此坐下休息，車廠老闆娘給他喝水，喝完水站起來走兩步就倒下，然後再也沒有醒來，家屬不忍解剖遺體，研判就是心肌梗塞。

艾成的恩師黃國倫與寇乃馨夫婦，這半年多來與艾成家人互動頻繁，聽到艾翔猝逝噩耗兩人都無法置信，難過到不知該怎麼安慰家人，只能為他們禱告。寇乃馨受訪時表示，黃國倫真的很難受，因為他是打從心裡很愛艾成，因此對艾成家人特別上心，很擔心他爸媽能否承受。

寇乃馨心疼地說，艾翔一家與爸媽同住、照顧他們最多，她完全不敢想像為人父母的心情，因為真的太痛了，她與黃國倫有討論如果近期是否有可能飛一趟古晉，「只能抱緊家人陪著哭泣、禱告與陪伴，是我們目前唯一能做的了」，但他們還不確定是否可以順利成行，因為事發突然，他們有原本預定的工作計畫，因此時間有點卡。

艾成家人包括爸媽、大姊、二姊、大弟、小弟等一行21人，3月初才一起來台，除了到艾成長眠地緬懷他，王瞳帶著家人現身民視時，巧遇正在民視林口總部外錄《最強綜藝秀》的胡瓜，一家人還順勢入鏡，胡瓜看到激似艾成的艾翔時，坦言第一眼有被嚇壞。王瞳20日下午還在臉書轉發艾翔3月初和家人來台時，意外上了胡瓜節目的各家新聞報導連結，直呼「艾翔太可愛」，發文時間竟巧合是艾翔離世前41分鐘。

王瞳和家人也特別選了艾成離世200天的3月4日，在黃國倫、寇乃馨、張芸京陪同下，分享艾叻沙美食感謝台媒，艾成爸媽、弟弟艾翔及艾衛都出席，當時寇乃馨還說自己有問艾成媽媽要不要讓艾翔出道，並趁機慫恿黃國倫趕快簽下艾翔，黃國倫也覺得艾翔很適合接棒哥哥，擔任87樂團主唱，走唱跳歌手路線亦可；張芸京並誇艾翔粵語歌唱得特別好，一直把哥哥艾成當成標竿。沒想到艾翔返古晉才半個月，便因心肌梗塞猝逝，令人不勝唏噓。