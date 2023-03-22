大里仁愛醫院舉辦「腎利人生歡慶會」，移植和照護團隊切蛋糕慶祝宋媽媽重獲新生。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

不忍愛妻飽受洗腎之苦，70歲勇伯情人節捐腎救妻。

70歲熱愛馬拉松的宋先生不捨結婚半世紀的太太洗腎，在今年2月14日情人節當日，宋伯伯在大里仁愛醫院腎臟移植中心主任巫奕儒醫療團隊協助下捐腎給太太，今（22日）夫妻倆十指交扣現身，宋伯伯表示「一周洗腎三次生活沒品質啦，生不如死，不如安樂死…。」言語間滿是不捨與疼惜之情。

仁愛醫院自2018年與長庚醫療體系成立合作聯盟後發表首例腎臟移植病例，65歲的宋太太有糖尿病與高血壓病史超過10年，去年10月間出現腎衰竭開始接受一周三次洗腎，宋伯伯在太太第二次洗腎時就下決心捐腎，且立即跟醫師提出要進行配對，血型相同的倆人配對結果也吻合。

大里仁愛醫院腎臟移植中心主任巫奕儒過去在長庚醫療體系已完成數百例腎移植手術，在夫妻倆配對結果出爐後，儒立即安排醫院跨科別醫療團隊進行評估和擬定治療計畫，2月14日情人節當天，以微創手術方式摘除70歲宋伯伯右腎，並移植至65歲宋媽媽身上。手術過程相當順利，夫妻倆經歷了術後的恢復期，目前狀況穩定進步中。

大里仁愛醫院今（22日）特舉辦「腎利人生歡慶會」，移植和照護團隊在總院長藍國忠帶領下獻上花束，並切蛋糕慶祝宋媽媽重獲新生。過程中宋伯伯和太太十指緊扣，他說，一周洗腎三天沒品質、生不如死，不如接受安樂死…；還說她19歲就嫁給我，倆人生活半世紀，捨不得她受苦。

夫妻倆的女兒也一起出席，宋大姐表示，一家人感情很好，爸爸過去身體一直很健康，到處參加馬拉松比賽，媽媽則是爸爸最佳的拉拉隊，父母腎臟移植過程中雖然子女都很忐忑，但做護理師的二妹扮演很重要的角色，爸媽住院期間遇到狀況，妹妹都能居中溝通協助做成決策，他們也希望爸媽健康長壽。