根據央行公布本期國庫券標售結果，共吸引586億元資金進場搶標，投標倍數1.67倍，決標貼現率達1.16%，創下近15年來新高水準，前高為2008年4月同天期的2.129％。

銀行資金調度主管指出，近兩期182天期國庫券投標倍數，都低於長期以來平均2倍上下的水準，反映市場環境仍趨於緊縮，各金融業者投標都很保守，利率因而衝高。

央行資料指出，本期銀行業拿走93.14％或約326億元籌碼，票券業標到6.86％或24億元，證券業及保險業則掛零。銀行主管指出，美國聯準會（Fed）本周預估將再升息1碼，我國央行也不排除再次跟進，業者資金趨緊、保守投標，使得決標貼現率走揚。

預估Fed本周Fed預期將升息1碼、上半年還預計升息2次以上。銀行主管認為，美國核心通膨率仍高，美國上半年持續升息並縮表，持續收回市場資金，整體貨幣政策仍是緊縮，除非美國景氣真的大幅衰退、突然宣布降息，否則過往投標倍數2倍的水準短時間難以重現，可預期182天期決標貼現率仍會居高。