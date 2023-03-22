內政部長林右昌21日上午透露，他曾與立委蔡適應深談，蔡對自己去年九合一選舉輸給現任基隆市長謝國樑提出「青年電動機車」及「染疫慰問金」等類似買票政策感到灰心、氣餒。國民黨台北市議員鍾沛君對此直批，林右昌像個側翼一樣大小眼，彷彿恐怖情人般，得不到就要毀掉。

鍾沛君直言，謝國樑擔任市長後，林右昌翻臉比翻書還快，一下批評謝市長的GOGORO政見不會實現，又轟說謝市長的機車政見像「類買票」行為。林右昌貴為內政部長，對基隆市應該是美事一樁，但林部長卻像個側翼一樣，對基隆總是酸言酸語對待，彷彿恐怖情人，得不到就要毀掉。

鍾沛君強調，就連基隆捷運這項大工程，在民進黨執政下預算不斷暴增，謝市長為了基隆的財政紀律，希望中央可以多負擔一些經費，也被林部長用尖酸刻薄的言語嘲諷。她痛批，民進黨的執政邏輯永遠是先看顏色，只要是自己人要經費一切好談，小英男孩林智堅號稱在前瞻預算中爭取幾百億給新竹市；綠營執政的縣市永遠被當寶對待，非綠營執政的地方就自己想辦法處理，這是一個勤政愛民的政府該有的表現嗎？

「過去，國民黨取得中央政權時，不會對非藍營執政縣市大小眼！」鍾沛君指出，台南地震、高雄氣爆時，中央立即派人支援提供任何協助，都一再印證國民黨照顧老百姓不分藍綠，這才是一個有能力的政府該有的表現。