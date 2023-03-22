特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常和美國監管機構鬧的不愉快，近日傳出，拜登政府擬以「國安為由」調查馬斯克購買推特的交易，因為情報單位擔憂，背後的投資方可能能夠取得推特用戶的數據。

外媒報導，馬斯克去年以440億美元買下推特，拜登政府考慮針對這筆交易進行審查。據悉，至少有三個外國實體為這筆交易提供資金，包括沙烏地阿拉伯王子塔拉勒（Alwaleed bin Talal）、加密貨幣交易平台幣安執行長趙長鵬，以及卡達主權基金卡達投資局（QIA）。

知情人士透露，拜登政府的擔憂，源自這些外國投資人未來有可能獲得推特用戶數據，這讓國安機構和情報界感到憂心。

馬斯克440億美元收購推特的交易中，根據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，卡達投資局提供約3.75億美元，幣安投資5億美元，而沙國王子塔拉勒則持有3500萬股，總計約19億美元。

消息指出，部分政府人士考慮，是否要交由美國海外投資委員會（CFIUS）審查這筆交易，該委員會能夠基於國安考量，阻止涉及海外的交易。但知情人士補充，依循法律，這不太可能。

去年12月，馬斯克在推特進行民調，詢問是否該辭去推特負責人身分，而在發布投票的幾個小時前，他才與卡達投資局執行長合照。時機點不尋常，英國廣播公司（BBC）質疑這位於中東的投資方，是否曾開會討論馬斯克公司治理問題。

但卡達投資局回應，「我們相信馬斯克的領導能力」。

此外，拜登政府官員也擔心，馬斯克的「商業帝國」已經龐大到無人能及，例如星鏈（Starlink）對烏克蘭戰局產生的重大影響，並要求提高價格。