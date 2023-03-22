中市陳男在交友網站認識小美成為情侶，自2020年起半年間，以手握裸照及性愛影片，透過Line恫嚇：「很久沒吃幼齒的肉體」、「去你家附近貼滿電線杆」、「打炮要聽到舒爽床聲」等，恐嚇不配合別怪出虐招而強制性交得逞6次，小美忍無可忍報案，陳坦承犯行、達成和解，法官依強制性交6罪判刑2年，緩刑4年，可上訴。

陳男2017年4月間在交友網站認識小美，兩人成為男女朋友，陳男握有小美的裸照及性愛影片後，自2020年10月至2021年4月間即多次以通訊軟體Line恫嚇：「如果不乖乖配合，自己承擔後果」、「我不介意幫你分享」、「印出來貼在妳住、上班的地方」等語。

陳男恐嚇小美，想要結束惡夢，聽從他「打炮時要聽到叫床聲」等性愛需求，要脅「讓我覺得不舒服的話，別過我想什麼招虐妳」，要將裸照及性愛影片發布在網站、寄給朋友。

陳男半年多來在小美租住處對她強制性交得逞6次，小美不甘受辱不再隱忍，向警方報案。陳男到案坦承犯行，並與小美達成和解，並分期賠償。

法官以陳男犯後態度良好，以強制性侵罪法定本刑為「3年以上、10年以下有期徒刑」，陳男所犯強制性侵罪6罪，縱使處以最低刑度仍嫌過重，依刑法第59條規定減輕其刑，並以深具悔意應無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，判處徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。