民眾黨台商事務委員會會長張凱鈞本周率團出訪大陸，外傳將會見國台辦主任宋濤，雖黨中央強調絕非黨中央指派，但遭解讀為兩面手法唱雙簧，掀起不小風波。據悉，民眾黨主席柯文哲為此頗有微詞，也認為黨內制度不完善，今天中午在黨政會報時通過新規，要求4類黨職人員出訪大陸地區都需事先報准、事後報告，規範甚至納入「吳斯懷條款」。

由於張凱鈞有民眾黨台商委員會主委身份，即便黨中央聲稱未授意張出訪，此行是否代表民眾黨，仍給外界想像空間，張凱鈞事件後，柯文哲認為應該加強黨職人員赴陸規範。

據了解，柯文哲今天召開黨政會報，除檢討此事，也積極讓制度更完備，修正後通過「台灣民眾黨黨職人員赴大陸地區相關規定」，當中規範黨職人員只要出訪大陸、香港、澳門，無論是私人觀光行程，或是代表民眾黨的官方行程，都應提早至少2周「報准」黨中央同意，若是代表民眾黨出訪，應於回國後7日內繳交報告。

管制身份包括主席、秘書長、中央黨部一級主管黨務人員及直屬委員會副主委以上人員，意即身為台商事務委員會會長的張凱鈞，未來前往大陸需向黨中央申報。另，會議中討論到民選首長、民意代表出訪大陸，已受陸委會規範，因此決定黨內內規不納入。

而國民黨立委吳斯懷曾赴陸聆聽中共國歌引起熱議，民眾黨在規範中特別納入「吳斯懷條款」，具體規範「本黨公職人員進行兩岸交流應遵守中華民國憲法、法規、本黨黨章及相關紀律規定，堅持對等、尊嚴，且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、 歌等行禮、唱頌等行為。」

根據規定，若是隱匿行程或沒有報准，將受黨紀處分，最重可能停權或開除黨籍，由中央評議委員會依情節懲處。新規最快將於下周三中央委員會通過。

民眾黨發言人盧冠妃表示，民眾黨對兩岸之間的交流，一向主張公開透明、對等尊嚴。應建立重要黨職人員赴陸規範，目前已草擬出相關辦法，待送中央委員會審議通過後實施，建立制度。