台中一間咖啡店老闆娘發現，丈夫竟與梁姓女客人搭上線，2人多次親密按摩或發生性行為，她不甘婚姻遭破壞，憤而控告梁女侵害配偶權。台中地院審結，判梁女須賠償35萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫於2019年間結婚，婚後共同經營咖啡店，但自從2019年11月間梁女來咖啡店消費，認識丈夫後，便於2021年3月至2022年8月間與丈夫發生按摩、親吻、擁抱及親密出遊的行為，她於2022年月調閱店內監視器才意外知情。

元配說，丈夫也坦承曾在梁女租屋處及咖啡廳等地方，以每2周1次的頻率與對方發生性行為，並寫下手寫道歉信，認為梁女的行為明顯破壞她的婚姻圓滿為此她還前往身心診所就診，故依法向梁女求償100萬元撫慰金。

對此，梁女表示，她從未主動接近過人夫，是人夫要替她按摩，她曾拒絕與人夫發生關係，後來才做出錯誤決定；梁女坦承從2021年5月間開始與人夫發生數次性行為，但2人之間沒有男女情分，人夫也從未想過要放棄家庭，出遊部分不只她與人夫，還有其他人同行，且人夫本來就會與女性友人有較親密的肢體接觸。

新北地院審理時，法官認定梁女明知人夫已婚，仍多次與對方擁抱、親吻、出遊及發生性行為，已經破壞元配的家庭生活圓滿，元配求償有理，酌情後判梁女須賠償35萬元為適當。可上訴。