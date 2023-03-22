董事會也決議，今年將配發現金股利4元，配發率77％；以平和環保22日收盤價63.5元計算，現金殖利率約6.3％。

平和環保主要業務為代處理客戶所產生的工業廢水及廢酸洗液的再利用。

平和環保指出，去年合併營收雖創下歷年新高；因應原物料及運費等成本上漲，去年也適當調漲部分代處理廢水單價，但為與客戶共體時艱及保持雙方的長期競爭力，公司延後漲價且廢水代處理單價並未完全漲足，因此獲利小幅衰退。

由於下游客戶主要為出口導向產業，受到全球景氣波動影響較大，平和環保指出，公司除了降低廢水處理成本，也致力於循環再利用，包括量產再生混凝劑、提高廢水回收率及開發氯化銨回收等，創造廢水處理的經濟效益，降低景氣波動影響。

對於今年的營運，平和環保指出，子公司鳳嘉製造上游基本化學品及廢水處理藥劑。清境及萬境則為下游領有乙級廢棄物清除許可證的合格廠商，除了承接集團的業務之外，皆另獨立爭取客戶訂單，可為集團創造成長空間，預期子公司專案的貢獻將可於今年顯現。