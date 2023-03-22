迪士尼經典電視劇《小查與寇弟的頂級生活》是許多人小時候必看的情境喜劇之一。豈料今(22)日遭外媒爆出其雙胞胎哥哥迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）近日已訂婚，而女方是交往5年的匈牙利超模「小惡魔」芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin），讓外界祝賀兩人終於修成正果。

據外媒《每日郵報》報導，有消息人士指出「迪倫和芭芭拉交往近5年後訂婚了。」而雖然兩人尚未正式承認訂婚消息，但女方於本月初出席公開活動時，被拍到左手無名指上戴著一枚相當大的鑽石戒指，且有消息傳出芭芭拉被求婚後也相當高興，私底下時常向親友們展示她的戒指。

Dylan Sprouse and Barbara Palvin are engaged! https://t.co/azRDMFjiiJ pic.twitter.com/fA1E2fhtz5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 22, 2023

事實上，這對神仙眷侶自2018年開始交往，而迪倫也在過往的採訪中憶及兩人開始交往的情況，坦承當時是自己主動傳訊息邀約她。豈料，芭芭拉竟時隔6個月才回覆消息並以此後的見面為契機開始交往，而女方也坦承雖然最初對他沒多少興趣，但也直言：「我們在見面的第一分鐘時，我就知道自己愛上了迪倫。」

此外，芭芭拉過往曾和小賈斯汀、 巴西足球明星內馬爾都傳過緋聞，而後情定迪倫，兩人在熱戀期間更是不畏外界眼光大肆放閃，當2018年芭芭拉受邀參加走秀時，不僅迪倫在 IG 上寫下：「他們問我要不要寄放我的外帶，但我不信任他們。感謝給我這個機會，讓我看到我的女人顯露身手、還能帶漢堡給她！」此種大放閃的行為，不只讓粉絲們大讚兩人的好感情，也讓外界認為迪倫此舉也在說明：「走秀的模特愛吃也是一種健康美。」