時尚圈眾所期盼的Tiffany & Co.高級珠寶展，今年選在高雄流行音樂中心的珊瑚礁群登場，展出350件、總價逾百億的珠寶作品，邀請已有3年未出席公開場合的楊采妮擔任開展嘉賓，楊采妮身穿白色小禮服搭配要價逾1億元的珠寶，難掩好心情，直呼：「好開心，但又好緊張喔！」

已有3年未出席公開場合的楊采妮擔任Tiffany珠寶開展嘉賓，佩戴要價逾1億元的珠寶，難掩好心情。（Tiffany提供）

已有3年未出席公開場合的楊采妮擔任Tiffany珠寶開展嘉賓，佩戴要價逾1億元的珠寶，難掩好心情。（Tiffany提供）

楊采妮笑說，一對雙胞胎兒子，是上天給她最美好的禮物，這幾年為了照顧孩子，她幾乎與演藝圈失聯，「很多人問我忙什麼，我都說忙孩子，因為他們就是我目前最重要的事業！」

Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾106克拉鑽石項鍊，是全場最貴的珠寶作品。（ Tiffany提供）

Tiffany & Co. Schlumberger鳳凰造型胸針，鉑金與18K金鑲嵌藍碧璽、綠碧璽、綠松石、多彩藍寶石及鑽石。（ Tiffany提供）

提及與Tiffany珠寶的連結，楊采妮說她擁有不少Tiffany珠寶，從80年代因日劇《戀愛世代》而廣受歡迎的水晶蘋果，到經典款鑰匙項鍊都有，每件Tiffany珠寶無不伴隨著她人生的成長過程，就連她的婚戒也是Tiffany，正巧今年是楊采妮結婚十周年，因此Tiffany對她來說有著特別意義。

Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌紅碧璽、祖母綠與鑽石花型設計項鍊。（ Tiffany提供）

Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針， 鉑金與18K金鑲嵌紫水晶與鑽石。（Tiffany提供）

今年Tiffany珠寶展有不少重量級作品，其中主打一款主石逾106克拉白鑽的項鍊，復刻自品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，主鑽為Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割，比起一般鑽石還要多20個切割面，更添璀璨耀眼光芒。

Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥珍珠系列， 鉑金與18K金鑲嵌白色天然珍珠與鑽石胸針。（ Tiffany提供）

Schlumberger大師設計18K金與鉑金鑲嵌鑽石藤蔓造型項鍊。。（Tiffany提供）

Tiffany & Co. Schlumberger Exotique鉑金與18K金鑲嵌珍珠、紅寶石與鑽石胸針。（ Tiffany提供）

Tiffany & Co. Schlumberger Dahlia鉑金與18K金鑲嵌沙弗萊石與鑽石胸針。（Tiffany提供）

Tiffany & Co. Schlumberger Cooper鉑金與18K金鑲鑽手環。（ Tiffany提供）

35顆阿蓋爾粉鑽則是展場另一個亮點，該批粉鑽是澳洲阿蓋爾礦區停止開採前夕，Tiffany搶得機先將礦區最後一批粉鑽買下，並命名為「阿蓋爾粉鑽The Tiffany Collection」，台灣是繼美國、中東杜哈之後的全球第三站，且是東亞首站，可見Tiffany對台灣市場的重視。

由於全球現有的粉鑽數量有限，賣掉一顆就少一顆，台灣不少珠寶藏家急於購藏，一般粉鑽的重量多半小於1克拉，來台的粉鑽當中有3顆逾1克拉，還有一顆紅鑽，皆是十分罕見稀有，據悉已有多顆粉鑽已蒙收藏。

Jean Schlumberger大師的經典作品，也是珠寶展上最受藏家青睞的美麗焦點，尤其經典石上鳥胸針的件數逾30件，陣容十分堅強，其中以罕見天然珍珠重新演繹的石上鳥作品，偌大的珍珠源自中東的藏家，十分珍貴罕見，一般人工養殖珍珠是以公釐計算，而天然珍珠是以克拉數來計算大小，身價不菲。

Tiffany珠寶展的設計也別具匠心巧思，包括由西班雅藝術團隊 Wanda Barcelona打造的梅花展廳，是以螺鈿鑲貝漆器珠寶盒為靈感打造牆面，以鏤空手法詮釋梅花的千姿百態，或是蝴蝶紛飛的美景勾勒浪漫唯美的氛圍，更加突顯珠寶的奢華之美。