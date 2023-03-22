大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給香港富商霍英東長孫霍啟剛，升格成身家百億的豪門媳婦，擠身貴婦行列，但她其實過著樸實低調生活鮮少炫富。郭晶晶近日罕見現身上流闊太聚會，大合照中多位身價不斐的名媛們，沒想到有「最美港姐」封號的李嘉欣也在其中，更穩坐C位，52歲狀態美到發光。

郭晶晶從嫁入香港霍家後，一直以來被視作貴婦界的清流，從運動選手變成豪門媳婦卻從不愛炫富，穿著打扮也不追求名牌，生活相當低調樸實；近日在百億名媛馮詠儀的IG限時動態中，看到多位名媛貴婦聚在一起，大合照顯得格外閃亮亮，其中居然還有郭晶晶跟李嘉欣。

郭晶晶在一群貴婦名媛中氣質特突出，而李嘉欣在大合照中穩坐中心位。（圖／摘自馮詠儀IG）

據《香港01》報導，郭晶晶和李嘉欣等貴婦名媛們，出席千億名媛鄭志雯、也是瑰麗酒店集團首席行政總裁的聚會，郭晶晶站在幾位名媛中間，雖然不像他人打扮光彩奪目，但清新脫俗的模樣意外吸睛；不過，大美人李嘉欣不愧是「最美港姐」，在這團裡面也是穩坐中心位，鏡頭裡更是美到不行，看不出已經52歲。

郭晶晶和李嘉欣罕見同台同框的畫面，立刻在微博引起網友熱烈討論，有的人稱讚郭晶晶的氣質，更有人讚嘆李嘉欣凍齡美貌，「郭晶晶還是不適合這種場合，喜歡她平常的樣子」、「好喜歡郭晶晶喔，合照裡好漂亮」、「不敢相信李嘉欣52歲長這樣」、「大美人在貴婦團也是C位啊，還美到發光太誇張」。