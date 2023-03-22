哪裡買雞蛋近來成為最夯話題，台南仁德滯洪池本周日將有一場別開生面的「蛋蛋市集」，仁德區長黃素美說，公所配合花旗木綻放季節辦理野餐市集，市集攤商主打「蛋」，包括布丁、蛋塔、蛋餅、蛋捲等攤商約20攤參與，開放民眾報名第1天就秒殺。

由仁德區公所、南市府水利局與衛生局26日聯合舉辦的「蛋蛋市集」，除號召民眾在花旗木林道野餐逛市集，也結合水利教育、登革熱防疫等宣導，當天還請來樂團現場演奏，增添賞花樂趣，另也有街頭藝人現場摺造型氣球並安排氣球彈跳城堡、騎馬體驗等活動，陪孩子提早歡度兒童節。

這場活動結合時事，以蛋為出發點，號召販售「蛋」相關的攤商前來擺攤外，藉此呼籲民眾不要囤蛋，當天公所還將提供知名所長茶葉蛋做為小禮物，一開放報名即吸引逾700人報名。

此外，活動也搭上南部水情嚴峻，除宣導節約用水也提醒民眾可就近到仁德再生水廠，取用回收水做為澆灌等用途，節省自來水，共度乾旱難關。另隨著氣候日益炎熱，為避免登革熱疫情發生，當天也將辦理登革熱誓師大會，宣導巡、倒、清、刷以消滅登革熱病媒蚊。