天氣轉暖，百花盛開，蛇類開始外出覓食，南投縣埔里鎮杷城里住戶接連2天報案指稱家中有蛇類闖入，消防員獲報到場卻遍尋不著，22日居民發現該蛇，嚇得關門用門卡住蛇限制其行動並報警，消防員到場發現是有「最美家蛇」之稱的黑眉錦蛇，安撫說：「不要怕！牠沒有毒，還是保育類動物，溫柔一點。」

埔里消防分隊指出，該尾黑眉錦蛇長約1.5公尺，該類錦蛇是大型蛇類，最長可達3公尺，身體呈橄欖黃色，前段有規則的黑色菱形斑，主要眼睛後方至頭後方有明顯的黑色縱帶，故名「黑眉錦蛇」，廣泛分布在台灣海拔2000公尺以下、中低海拔地區，屬於日行性的蛇類，以蛙、鳥類、鳥蛋和鼠類等小型哺乳類為食。

目擊者說，住家附近有公園、水圳，生態環境豐富，前天他發現該尾錦蛇在住家附近出沒，隔天換太太發現錦蛇吐信行經，嚇得花容失色大喊救命，他立刻報案，沒想到錦蛇的動作很快，一溜煙就不見了，今天錦蛇再度現蹤，怕牠溜了情急之下關門卡住，才讓消防員順利捕捉帶回。

警消提醒，每年3月到10月，是台灣蛇類出沒的高峰期，通常民眾看到蛇類，下意識就想「打死牠」，導致「最美家蛇」之稱的黑眉錦蛇數量急遽減少，農委會已將牠列為3級保護動物，呼籲民眾發現黑眉錦蛇通報捕捉野放，避免危險或觸犯《野生動物保育法》。