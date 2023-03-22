現在年輕人興起寂寞時找人抱著睡覺的「抱睡」。一位女子近日分享，她在交友軟體上3度陪人抱睡，其中有男有女，她是真心相信他們很無助需要幫助，結果3個人都心懷不軌想壞壞，「從此我再也沒有抱睡了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時她因為憂鬱症開始完交友軟體，和網友們分享心事，就這樣因緣際會有了3次抱睡經驗。第一次的眼鏡男，說是沒有人抱著他、害怕寂寞睡不著，由於她能理解寂寞需要人陪伴的感覺，於是就讓眼鏡男，沒想到眼鏡男其實是以抱睡名義來約砲的人，進房時就直接想開戰，不過由於她很色、眼鏡男身材也不錯，於是兩人愛愛完後就結束交流。

原PO提到，第二個抱睡的人是一位清大男生，當時男大生自稱犯了憂鬱症、需要抱抱，拜託原PO陪伴，結果也是一見面就想開戰，不過最後沒有得逞；第三位則是一個女生，當時女生說隔天打疫苗，她住員工宿舍、怕有副作用沒人照顧，希望能到原PO家借宿一晚、隔天陪她打疫苗，結果兩人也是乾柴烈火一發不可收拾。原PO感嘆，自己當時真的相信他們很無助、需要幫助，才會答應抱睡，「結果不是喔，從此我再也沒有抱睡了」。

對此，許多網友紛紛回應，「所以沒有所謂的抱睡，這世上沒我想的美好」、「抱睡，除非是性無感的人，不然最後會做也是正常～」、「以前嘗試過，什麼事情都沒發生，然後覺得有夠難睡的」。