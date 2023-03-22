現代手機付款功能越來越發達，只要不慎遺失或被偷竊，真的會讓人很頭痛！一名國外網友崩潰表示，他近期信用卡遭竊後慘遭盜刷，總金額高達新台幣28萬元，全是因為他沒有關閉iPhone上「用訊息回覆」的這項功能，才讓竊賊就算沒有解鎖手機，也能夠順利刷卡成功。

有國外網友在論壇《Reddit》發文表示，日前去洛杉磯衝浪時，他將iPhone 13 Pro、MagSafe、身分證、信用卡、錢包等重要物品留在車上，未料竊賊敲碎車窗後，竟將東西搜刮一空，事後還到蘋果實體店面成功盜刷了9200美元，約新台幣28萬元。

至於竊賊為何如此輕易就能刷卡通過？原PO沉痛表示，主因是在美國刷卡時，用戶需透過手機簡訊回覆「1」確認消費，而iPhone系統預設開啟「用訊息回覆」的功能，因此竊賊不需解鎖也能回覆「1」盜刷信用卡。

該苦主呼籲，iPhone使用者最好關閉這項預設功能，以免類似的慘案再度發生。只要進入手機中的「設定」，選擇「Face ID與密碼」，並關閉「用訊息回覆」的選項即可。