暌違3年的十方啟能中心公益園遊會，將在3月26日於台中市大坑經補庫停車場舉行，屆時，十萬件文具、二手玩具和服飾，都將超低價出清、一件不留。台中十方啟能中心主任游月菊表示，該中心照顧110位學員，這項活動主要募集孩子們各項治療費用，號召民眾一起來做愛心。

新冠疫情爆發後，各行各業都受到不同程度影響，很多大型戶外活動，因為擔心群聚都被迫暫停。游月菊表示，原本每年都會舉辦的公益園遊會，也受到疫情影響，連續2年臨時喊停，對中心經費的來源，造成不小衝擊。

今年終於順利登場，中心師生都很興奮、期待，也對外募集一些二手精品，讓園遊會的義賣品更有看頭。

以美食、生活用品義賣、社區才藝表演、親子遊戲，為號召的十方公益園遊會，今年的廠商攤位，除了情商法布甜、春稻、薔薇派、高慶泉醬油、玉山酒莊、麒麟峰、台灣阿奇師、威利與查理手作烘焙坊，以及久久津乳酪等知名店家共襄盛舉之外，北部手作達人陳淑媚也特別南下設攤，推廣廢料利用的循環經濟概念。

游月菊強調，十方二手商品館年前結束營業，店內的文具、二手玩具、服飾、家用品、電器，總數近十萬件，經過精心挑選後，都將在這次的公益義賣園遊會中，全面超低價格出清。

另外，現場還將推出限量百元福袋、購買園遊券即可參加摸彩等好康活動，獎品有24段變速腳踏車、氣炸鍋、OSUMA震動按摩槍、大理石煎炒鍋、電磁爐、燒瓶子禮券等，表演節目除了十方的歡喜打擊樂團、十方之愛社區服務站學員，也邀請唐寶寶大器陶笛樂團、還有熱門舞蹈、音樂演奏、太鼓表演等。