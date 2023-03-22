「鮭魚茶泡飯」內包有焗烤鮭魚，搭配高湯享用，可品嘗到蜜香紅茶及藏紅花雅致香氣。（將捷金鬱金香酒店提供）

酒店頂樓望高樓能眺望觀音山、淡水河與夕陽美景，是飯店內的人氣打卡點。（將捷金鬱金香酒店提供）

咖啡小農侯奕瑋將於3月25日舉辦咖啡講座，現場進行手沖咖啡教學（侯奕瑋提供）

春暖花開，正是品茶好時機，春茶兼具清香與濃醇，是一年之中品質最好的茶。近期不少星級飯店瞄準疫後觀光商機，紛紛以台灣茶入饌，搶攻海內外旅客荷包。有「北台灣最美飯店」美譽的淡水將捷金鬱金香酒店全新推出季節限定的「春茶宴」，主廚研發多道引茶入菜的創新料理，像是觀音羔羊排、擂茶粄條捲等12道菜品和茶飲。

將捷金鬱金香酒店趁春日到來，推出季節限定「春茶宴」，主廚團隊精心設計菜單，前菜部分「茶香燻鴨胸」秉承傳統醬鴨燜煮，並加入包種茶葉增添風味香氣，口感鹹香爽口；「擂茶粄條捲」則以客家料理為發想，將客家粄條加入擂茶粉，搭配蘆筍、山藥包裹起來，入口滑潤又清爽。主菜「鮭魚茶泡飯」以日式昆布高湯為基底，加入蜜香紅茶熬煮，再將藏紅花與白米煮熟拌勻，內包有焗烤鮭魚，搭配帶有茶香的高湯一起浸泡享用，可品嘗到蜜香紅茶及藏紅花的雅致香氣。主廚團隊透過12道茶香交替的茶飲、湯品、甜點與主菜，讓饕客們細品以茶入饌的美味佳餚。精緻午、晚餐茶宴10人起桌，每位2800元加1成。

館內的「望高樓」能眺望觀音山、淡水河與夕陽美景，即日起新推出「西西里檸檬咖啡」，咖啡結合檸檬與迷迭香，搭配氣泡飲調和，充滿微酸氣泡感，適合喜愛清新咖啡風味者。此外，業者同步推出台灣唯一種植於火山土壤的「大屯火山咖啡」，酸性火山土壤經過時間的孕育，富含礦物質與稀有元素，創造出風味獨特的火山咖啡。而「大屯火山咖啡」品牌創始人侯奕瑋，榮獲綠色保育標章以及北台灣「精品咖啡評鑑」台北市冠軍，將於3月25日下午3點到4點舉辦咖啡分享講座，限定場次額滿即止。